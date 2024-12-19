Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос, готов ли Морозов построить стадион за свой счёт

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, готов ли владелец клуба Павел Морозов построить стадион для команды за свой счёт.
— Морозов готов построить стадион на свои средства?
— Мы рассматриваем разные варианты.
— Есть у вас какой-то дедлайн принятия решения?
— Конкретного срока нет, но в идеале, конечно, в первой половине или к середине 2025 года определиться с последующими действиями, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Акрон» заработал 22 очка и на текущий момент занимает девятое место.
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