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Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос, готов ли Морозов построить стадион за свой счёт

Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос, готов ли Морозов построить стадион за свой счёт
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, готов ли владелец клуба Павел Морозов построить стадион для команды за свой счёт.

— Морозов готов построить стадион на свои средства?
— Мы рассматриваем разные варианты.

— Есть у вас какой-то дедлайн принятия решения?
— Конкретного срока нет, но в идеале, конечно, в первой половине или к середине 2025 года определиться с последующими действиями, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Акрон» заработал 22 очка и на текущий момент занимает девятое место.

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