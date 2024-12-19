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Мбаппе: если бы не «Реал», то я провёл бы в «ПСЖ» всю карьеру

Мбаппе: если бы не «Реал», то я провёл бы в «ПСЖ» всю карьеру
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Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ныне выступающий в составе мадридского «Реала», высказался о своём решении покинуть французский гранд минувшим летом.

«Я провёл в «ПСЖ» семь лет, и для меня это было честью. Думаю, что сказал и доказал недостаточно, но всегда осознавал, где нахожусь и насколько великим клубом является «ПСЖ». Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире. Но затем я перешёл в самый большой клуб в мире. Всегда говорил, что «Реал» — единственный клуб, ради которого я бы покинул «ПСЖ». Если бы не смог перейти в «Реал», то остался бы в «ПСЖ» до конца карьеры. Конечно же, всегда смотрю матчи «ПСЖ». У меня есть друзья в команде, и сейчас они играют хорошо», — приводит слова Мбаппе Marca.

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