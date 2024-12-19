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«Краснодар» объявил об уходе своего нападающего в «Пари Нижний Новгород»

«Краснодар» объявил об уходе своего нападающего в «Пари Нижний Новгород»
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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

«Быки» и нижегородцы оформили аренду Александра Кокшарова. Форвард проведёт остаток сезона в клубе из Нижнего Новгорода

Александр Кокшаров – выпускник нашей академии. На его счету 20 матчей и четыре гола за основную команду клуба», — сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».

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