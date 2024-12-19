Стали известны подробности по новому спортивному директору «Спартака»

На текущий момент «Спартак» не достиг финальной договорённости по новому спортивному директору для клуба. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые ещё не подписали соглашение с руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсисом Каджигао, который рассматривается в качестве одной из кандидатур на пост нового спортивного директора «Спартака». Подчёркивается, что ясность по этому вопросу должна наступить в ближайшее время.

Также, согласно сведениям Metaratings, ещё одним вариантом на указанную должность стал некий испанский специалист.

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