Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Галатасарая» Хаким Зиеш в жёсткой форме раскритиковал свой клуб и главного тренера

Игрок «Галатасарая» Хаким Зиеш в жёсткой форме раскритиковал свой клуб и главного тренера
Комментарии

Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш поделился мнением о клубе, а также главном тренере команды Окане Буруке.

«Для меня всё кончено в «Галатасарае». Я сказал им, что уезжаю в январе. Они больше ни о чём меня не просят, я делаю то, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук. Сможет ли «Галатасарай» выиграть титул? Мне плевать на это…

Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Уже жалею, что пришёл. Я должен был уйти в начале сезона, но они не захотели. Я уезжаю в январе», — приводит слова Зиеша журналист Халук Юрекли.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
«Спартак» собирается подписать контракт с менеджером из «Галатасарая» — GH
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android