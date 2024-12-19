Игрок «Галатасарая» Хаким Зиеш в жёсткой форме раскритиковал свой клуб и главного тренера

Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш поделился мнением о клубе, а также главном тренере команды Окане Буруке.

«Для меня всё кончено в «Галатасарае». Я сказал им, что уезжаю в январе. Они больше ни о чём меня не просят, я делаю то, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук. Сможет ли «Галатасарай» выиграть титул? Мне плевать на это…

Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Уже жалею, что пришёл. Я должен был уйти в начале сезона, но они не захотели. Я уезжаю в январе», — приводит слова Зиеша журналист Халук Юрекли.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.