Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского «Реала»
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39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории «Королевского клуба» после победы в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой» (3:0). Этот трофей является 28-м по счёту для хорватского хавбека за период его выступлений в стане «сливочных».
Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37' 2:0 Родриго – 53' 3:0 Винисиус Жуниор – 84'
По этому показателю Модрич опередил правого защитника «Реала» Даниэля Карвахаля (27 трофеев), который на текущий момент восстанавливается после травмы крестообразных связок. Замыкает тройку самых титулованных игроков в истории испанского гранда защитник Начо Фернандес (26 трофеев), покинувший клуб минувшим летом.
Модрич выступает в составе «Королевского клуба» с 2012 года.
Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче:
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