Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского «Реала»

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории «Королевского клуба» после победы в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой» (3:0). Этот трофей является 28-м по счёту для хорватского хавбека за период его выступлений в стане «сливочных».

По этому показателю Модрич опередил правого защитника «Реала» Даниэля Карвахаля (27 трофеев), который на текущий момент восстанавливается после травмы крестообразных связок. Замыкает тройку самых титулованных игроков в истории испанского гранда защитник Начо Фернандес (26 трофеев), покинувший клуб минувшим летом.

Модрич выступает в составе «Королевского клуба» с 2012 года.

Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче: