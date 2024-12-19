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Пять топ-клубов из Бразилии заинтересованы в переходе Клаудиньо из «Зенита» — источник

Пять топ-клубов из Бразилии заинтересованы в переходе Клаудиньо из «Зенита» — источник
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Пять ведущих клубов Бразилии («Ботафого», «Палмейрас», «Фламенго», «Форталеза», «Интернасьонал») заинтересованы в приобретении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, ни один из клубов пока не направлял официальных документов в «Зенит», поскольку они сомневаются в желании российской команды расстаться с футболистом зимой. Сообщается, что возможный переход может состояться летом.

Клаудиньо в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».

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