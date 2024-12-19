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Винисиус — о «Золотом мяче»: не проголосовавшие за меня люди не изменят моё мнение о себе

Винисиус — о «Золотом мяче»: не проголосовавшие за меня люди не изменят моё мнение о себе
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказал своё отношение к тому, что он не выиграл «Золотой мяч» — 2024.

«Мадридский «Реал» — это лучшая команда в мире. Мои товарищи по команде помогают мне, и я здесь, чтобы играть за них, отдать всё и прославлять самую главную майку в мире. Мне очень спокойно. Всегда много работал и старался изо всех сил. Люди, которые не проголосовали за меня [на «Золотом мяче»], не изменят того, что я думаю [о себе] и что говорят одноклубники ежедневно», — приводит слова Винисиуса Marca.

По итогам голосования на «Золотой мяч» — 2024 нападающий «Реала» занял второе место.

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