Ямаль подарил детям более 100 наушников, хотя их предлагали раздать игрокам «Барселоны»

Спонсирующий полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля бренд наушников подарил ему несколько экземпляров для его товарищей по основной команде. Вместо этого футболист предложил отправить наушники игрокам академии каталонского клуба.

«Было бы лучше, если бы мы отдали его мальчикам и девочкам «Ла Масии», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Как пишет издание, Ламин подарил более 100 наушников юным футболистам. К каждому подарку прилагалась открытка, подписанная самим игроком, на которой было краткое посвящение: «Чтобы вы могли наслаждаться музыкой», украшенное смайликами танцующего человечка и наушников.

Ямаль является воспитанником «Ла Масии». Он выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.