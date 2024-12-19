Мбаппе: я играл с таким великим футболистом, как Месси, было бы весело сыграть с Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, в команде с каким футболистом он хотел бы поиграть в течение своей карьеры.

«Скажу, что с Зинедином Зиданом. Я играл с великими футболистами: с Месси, Неймаром, Гризманном, Погба, Бензема. Было бы весело поиграть с Криштиану Роналду, хотя сейчас это будет очень сложно. Но мне посчастливилось сыграть против него, легенды этого вида спорта», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе играл вместе с Месси в «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: