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Гендиректор «Акрона»: вряд ли кто-то переключился от «Крыльев» и стал поддерживать нас

Гендиректор «Акрона»: вряд ли кто-то переключился от «Крыльев» и стал поддерживать нас
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Генеральный директор «Акрона» (Тольятти) Алексей Власов рассказал о работе клуба со своими болельщиками. Клуб играет домашние матчи в Самаре.

— У вас достаточно мероприятий, связанных с клубом, в Тольятти. Это как раз для того, чтобы не терять связь?
— Да, там много людей, которые нам сопереживают. Поэтому стараемся собираться на совместный просмотр матчей. Получилось организовать автограф-сессию с совместным просмотром сериала, когда в кинотеатре на соседних местах находились игроки и болельщики. Есть и менее заметная, но значимая часть работы: клубные зоны активности присутствуют на локальных массовых мероприятиях, мы проводим мастер-классы в школах, автограф-сессии с игроками второй команды. А ведь «двойка» неплохо подпитывает игроками основу. Стараемся делать так, чтобы в Тольятти о нас как минимум не забывали.

— А есть ли исследование, какой процент болельщиков «Крыльев» начинает в том числе поддерживать «Акрон»? Всё-таки один город, один стадион и так далее.
— Такое исследование мы ещё не делали. Но многие нам писали ещё в ФНЛ, что едут на матчи из Самары. Конечно, теперь местным жителям стало проще добраться до стадиона. Здесь, скорее, больше речь о том, что либо две команды поддерживаются, либо только «Акрон». Вряд ли переключение от «Крыльев Советов» произошло.

— Какое соотношение тольяттинцев и самарцев на матчах «Акрона»?
— Точными цифрами не оперирую прямо сейчас. С точки зрения аналитики возникали небольшие проблемы. Часть процессов мы могли запустить только в случае выхода в РПЛ. Например, подготовку всех документов для запуска билетной системы. Учитывая ограниченное количество игроков на билетном рынке, мы воспользовались предложением компании, уже работавшей с другим клубом на этом стадионе.

К сожалению, используемое решение не позволяло нам видеть информацию о пользователе, который совершает покупку. Поэтому мы можем оперировать иными аналитическими данными — статистикой сайта и социальных сетей. Но мы об этих проблемах знаем и уже выработали дорожную карту по их решению. Уверен, уже в ближайшее время мы сможем получить больше объективных данных, что пойдёт на пользу и клубу, и болельщикам.

Визуально самарских болельщиков, конечно, больше. Единственное, у нас есть и социальные истории — приезжает много детей из наших областных футбольных школ. За счёт этого, возможно, устанавливается какой-то баланс. Но если брать платные билеты, то из Самары людей наверняка больше, потому что у тольяттинцев всё равно остаются логистические сложности, несмотря на запуск бесплатных автобусов из Тольятти в Самару и обратно, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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