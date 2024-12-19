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«Ман Сити» в январе купит игрока на замену Родри. В шорт-листе четыре футболиста — Галетти

«Ман Сити» в январе купит игрока на замену Родри. В шорт-листе четыре футболиста — Галетти
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«Манчестер Сити» в январе следующего года намерен приобрети полузащитника в качестве замены хавбеку «горожан» Родри, который продолжает восстанавливаться от тяжёлой травмы колена. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в шорт-листе «Манчестер Сити» следующие игроки:

  • Эдерсон («Аталанта»);
  • Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»);
  • Адам Уортон («Кристал Пэлас»);
  • Тейани Рейндерс («Милан»).

Напомним, Родри получил травму во время матча 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2). Испанец уже приступил к беговым упражнениям и намерен вернуться на поле до конца текущего сезона.

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