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«Челси» согласовал с Санчо условия его перехода в клуб на постоянной основе — Филлипс

«Челси» согласовал с Санчо условия его перехода в клуб на постоянной основе — Филлипс
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«Челси» согласовал условия личного контракта с арендованным у «Манчестер Юнайтед» 24-летним крайним нападающим Джейдоном Санчо, на которых он готов перейти в лондонский клуб на постоянной основе грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса.

По информации источника, изначально «синие» были готовы предложить английскому футболисту долгосрочный контракт при условии, что по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии «Челси» займёт место выше 15-го, что, как отмечается в клубе, на текущий момент является неизбежным. Также в стане «синих» довольны уровнем игры Санчо, который забил два гола и сделал пять ассистов в 12 матчах во всех турнирах текущего сезона.

Джейдон Санчо Подробнее
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