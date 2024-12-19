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Гендиректор «Акрона» рассказал о сотрудничестве с губернатором Федорищевым

Гендиректор «Акрона» рассказал о сотрудничестве с губернатором Федорищевым
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о своих взаимоотношениях с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

— Ощущение, что вы близки к нынешнему губернатору Самарской области Федорищеву. Какие у клуба выстроились с ним отношения?
— Вячеслав Андреевич в целом взялся за развитие спорта в Самарской области, и в этом смысле лично нас он поддерживает как один из развивающихся профессиональных клубов и упоминает в социальных сетях с точки зрения результатов, бывает на наших домашних матчах, и мы всегда его рады видеть.

Глобально, у нас регулярные совместные рабочие вопросы — это спортивная инфраструктура региона. Академия, которая находится в совместном управлении с областью, стадион «Энергия» в Самаре и ряд других объектов.

Недавно мы согласовали изменения концессионного соглашения, которые нам показались логичными. Руководство Самарской области разделило наше мнение и пошло нам навстречу, за что им спасибо, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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