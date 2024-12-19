Мартинес: если сборная Аргентины выиграет два чемпионата мира подряд, я завершу карьеру

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, при каком условии он готов завершить карьеру в ближайшие годы.

«Есть ли какая-либо сборная, которая выиграла два чемпионата мира подряд? Если я стану двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины, то уйду на пенсию, обещаю вам. [В этом случае] Я уйду на пенсию после грядущего чемпионата мира.

Я уже стар? Мне только что исполнилось 32 года. На чемпионате мира — 2026 мне будет 33 года, я ещё молод. Мне довелось [полноценно] начать играть, когда я достиг возраста 30 лет, чего вы хотите от меня?» — приводит слова Мартинеса Goal со ссылкой на AFA Estudio.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года.

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