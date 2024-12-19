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В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали подписание Кокшарова из «Краснодара»

В «Пари Нижний Новгород» прокомментировали подписание Кокшарова из «Краснодара»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе в клуб нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.

«Кокшаров — один из самых перспективных футболистов России на рынке нападающих. Опция выкупа? У нас её нет.

Мы действительно планируем зимой перестройку команды. Точное количество трансферов на выход и вход я вам не назову, но мы планируем серьёзно усилиться», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». «Пари Нижний Новгород» располагается на 12-м месте с 16 очками.

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