Гендиректор «Акрона» Власов объяснил, зачем клубу нужна вторая команда

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов пояснил, зачем клубу нужна вторая команда.

— В «Акроне» начинают сиять два воспитанника. Пестряков по ходу сезона стал чуть ли не основным, хотя ему исполнилось 18 только после матча с «Зенитом». Плюс есть Арсений Дмитриев, который периодически выходит на поле. В концепции клуба выделено жирным шрифтом, что академия Коноплёва должна выдавать игроков?

— 100%. Иначе какой смысл было её брать и тратить колоссальные деньги на реконструкцию и операционные нужды. Понятно, что сложно ждать моментальных результатов. Сегодня или завтра половина воспитанников в составе у нас не появится. Но долгосрочная идея существует: по ней первым делом главный тренер основной команды в качестве потенциального усиления должен смотреть на академию, а потом уже на рынок. Но это не история сегодняшнего дня.

А что касается Пестрякова и Дмитриева, это талантливые ребята и наши первые итоги работы. У Тедеева колоссальный опыт работы в детско-юношеском футболе. Надеюсь, ребята это понимают. И черпают всю информацию каждый день.

— Получается, под эти цели создана пирамида: академия — молодёжка — «Акрон-2» и основная команда?

— Есть ещё предакадемия — условные филиалы, откуда потом талантливые ребята попадают в академию. А что касается «Акрона-2», то он появился ровно для того, чтобы ребята после молодёжки получали опыт на высоком уровне. Дмитриев после МФЛ провёл 10 матчей в «двойке» и потом поехал на сбор первой команды.

— Не сказать, что создание второй команды в «Спартаке», «Зените» или «Краснодаре» дало много игроков в главную. Почему у вас заработает иначе?

— Все эти клубы генерируют хороших футболистов. Вопрос в приоритетах и желаниях. По каким причинам расформировывают «Краснодар-2», я не знаю. Мы же считаем, что это логичное звено в цепочке развития футболистов. В МФЛ ты играешь с пацанами своего же возраста, не получая более серьёзного вызова, скажем, рубясь со взрослыми состоявшимися футболистами. И хочется, чтобы парни получали такой опыт как можно быстрее. Хотим тем, кто готов, раньше давать выход на такой уровень, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.