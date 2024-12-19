Маттеус: у Родри больше интеллекта, чем у Винисиуса, бразилец — второй Неймар

Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Для меня Винисиус — второй Неймар. Он суперталантлив, но, как и Неймар, стоит на своём. Винисиус подбадривает зрителей, вступает в драки с противниками, провоцирует жестами.

У Винисиуса Жуниора есть класс, отличная скорость, но в своём поведении он идёт по ложному пути. Неймар — неподходящий образец для подражания. Поэтому выбор Родри в качестве победителя «Золотого мяча» является правильным для меня, ведь у него больше харизмы и интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, у него достаточно навыков и подходящий клуб, чтобы стать футболистом мирового класса», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: