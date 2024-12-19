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Нападающий «Арсенала» Сака: мы не боимся и готовы побеждать

Нападающий «Арсенала» Сака: мы не боимся и готовы побеждать
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Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака заявил, что команда наслаждается вызовом, стоящим перед ними, когда клуб пытается выиграть первый титул английской Премьер-лиги за 20 лет.

«Мы не боимся. Последние два сезона мы боролись за победу в лиге и были очень близки к этому, и действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться выиграть», — приводит слова Саки BBC.

В последних двух сезонах «Арсенал» не смог стать чемпионом Англии, оба раза заняв второе место после «Манчестер Сити». В настоящий момент «Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 16 матчах.

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