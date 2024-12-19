Винисиус Жуниор одним словом оценил свою результативность за «Реал» в финальных матчах

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после финального матча Межконтинентального кубка — 2024 с «Пачукой» (3:0) оценил свою результативность за «сливочных» в решающих играх турниров. Винисиус в 12 финальных матчах за «Реал» набрал 13 очков по системе «гол+пас».

«Неплохо», — написал Винисиус в социальной сети X, репостнув сообщение о его статистике в финальных матчах.

Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. По итогам голосования бразильский футболист опередил следующих конкурентов: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.