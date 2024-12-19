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Винисиус Жуниор одним словом оценил свою результативность за «Реал» в финальных матчах

Винисиус Жуниор одним словом оценил свою результативность за «Реал» в финальных матчах
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после финального матча Межконтинентального кубка — 2024 с «Пачукой» (3:0) оценил свою результативность за «сливочных» в решающих играх турниров. Винисиус в 12 финальных матчах за «Реал» набрал 13 очков по системе «гол+пас».

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Мбаппе – 37'     2:0 Родриго – 53'     3:0 Винисиус Жуниор – 84'    

«Неплохо», — написал Винисиус в социальной сети X, репостнув сообщение о его статистике в финальных матчах.

Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. По итогам голосования бразильский футболист опередил следующих конкурентов: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

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