Винисиус Жуниор одним словом оценил свою результативность за «Реал» в финальных матчах

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после финального матча Межконтинентального кубка — 2024 с «Пачукой» (3:0) оценил свою результативность за «сливочных» в решающих играх турниров. Винисиус в 12 финальных матчах за «Реал» набрал 13 очков по системе «гол+пас».
«Неплохо», — написал Винисиус в социальной сети X, репостнув сообщение о его статистике в финальных матчах.
Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. По итогам голосования бразильский футболист опередил следующих конкурентов: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.
- 19 декабря 2024
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