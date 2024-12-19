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Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Челси» — «Шэмрок Роверс»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 23:00

«Челси» — «Шэмрок Роверс»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 23:00
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Сегодня, 19 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся английский «Челси» и ирландский «Шэмрок Роверс». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Шэмрок Роверс» (11) находится на шестой строчке.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная сетка Лиги конференций
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