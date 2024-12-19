Беллингем — лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Де Брёйне — второй, Месси — пятый
Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим плеймейкером 2024 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). На второй строчке расположился хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Замыкает тройку лидеров экс-полузащитник «сливочных» Тони Кроос.
Топ-10 плеймейкеров 2024 года по версии IFFHS:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – 133 очка.
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 96 очков.
- Тони Кроос («Реал» Мадрид, завершил карьеру) – 78 очков.
- Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.
- Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.
- Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона») – 48 очков.
- Флориан Вирц («Байер») – 31 очко.
- Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.
- Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.
- Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.
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