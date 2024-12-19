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Беллингем — лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Де Брёйне — второй, Месси — пятый

Беллингем — лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Де Брёйне — второй, Месси — пятый
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим плеймейкером 2024 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). На второй строчке расположился хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Замыкает тройку лидеров экс-полузащитник «сливочных» Тони Кроос.

Топ-10 плеймейкеров 2024 года по версии IFFHS:

  1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – 133 очка.
  2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 96 очков.
  3. Тони Кроос («Реал» Мадрид, завершил карьеру) – 78 очков.
  4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.
  5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.
  6. Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона») – 48 очков.
  7. Флориан Вирц («Байер») – 31 очко.
  8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.
  9. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.
  10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.
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