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Новое руководство «Оренбурга» примет решение по Слишковичу до начала сборов — источник

Новое руководство «Оренбурга» примет решение по Слишковичу до начала сборов — источник
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Новое руководство «Оренбурга» определится с решением относительно будущего главного тренера клуба Владимира Слишковича до начала зимних сборов. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Кирилл Волженкин (новый президент «Оренбурга) и Исмаил Ибрагимов (новый спортивный директор „Оренбурга“) в настоящий момент оценивают обстановку в клубе, в связи с чем все кадровые перестановки (трансферы игроков, будущее тренерского штаба) поставлены на паузу.

Ожидается, что в случае принятия решения об отставке Слишковича это может произойти до Нового года или сразу после праздников.

«Оренбург» по итогам 18 туров РПЛ занимает последнее, 16-е место с восемью очками.

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