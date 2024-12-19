Агент Батракова рассказал, когда состоятся переговоры с «Локо» о новом контракте с игроком

Владимир Кузьмичёв, являющийся агентом 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос, когда состоятся переговоры с железнодорожниками о новом контракте с футболистом.

«Завтра встречаюсь с руководством «Локомотива», считайте, что это только первый раунд переговоров. Каких-то ожиданий от этой встречи нет. Не думаю, что завтра всё решим, но встреча будет. Нужно услышать позиции друг друга, и уже от этого будем отталкиваться», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

Полузащитник является воспитанником железнодорожников. В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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