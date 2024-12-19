Постекоглу: работа в футбольном менеджменте сложнее, чем работа премьер-министра

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что работа в футбольном менеджменте — самая сложная работа во всех сферах и сложнее, чем работа премьер-министра.

«Эта работа — самая трудная работа сейчас из всех сфер жизни. Быть премьер-министром сложнее? Да, а сколько раз у него выборы? У меня они каждые выходные. Мы либо выигрываем, либо проигрываем», — приводит слова Постекоглу BBC.

59-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб в июле 2023-го. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Под его руководством «Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. В текущем сезоне команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 23 очка после 16 туров.