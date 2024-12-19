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«Ман Сити», «ПСЖ» и «Атлетико» заинтересованы в футболисте сборной Узбекистана

«Ман Сити», «ПСЖ» и «Атлетико» заинтересованы в футболисте сборной Узбекистана
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«Манчестер Сити», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к 20-летнему центральному защитнику «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, французский клуб может продать Хусанова в январское трансферное окно, если заинтересованные в нём клубы предложат € 30 млн.

В нынешнем сезоне Хусанов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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