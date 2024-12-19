Рафинья рассказал, какие футболисты не должны играть за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что в клубе не должны находиться люди, которые не хотят выиграть все трофеи, за которые борется команда.

«Если ты играешь за «Барселону», ты должен думать о том, чтобы выиграть всё. Если ты так не думаешь, значит, ты не в той команде», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

Бразильский футболист перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.