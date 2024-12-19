Тренер «Баварии» Компани сделал заявление о возвращении Гарри Кейна в состав

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что главный бомбардир команды Гарри Кейн может появиться на поле в предстоящей игре после травмы бедра, полученной в матче 12-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Не скажу, выйдет он на поле в стартовом составе или нет. Всё будет зависеть от сегодняшней тренировки. Если всё пройдёт хорошо, он обязательно сыграет свою роль завтра», — приводит слова Компани ESPN.

«Бавария» набрала 33 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В рамках 15-го тура Бундеслиги «Бавария» примет «РБ Лейпциг». Игра состоится 20 декабря на стадионе «Арена Мюнхен».