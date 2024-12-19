Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани сделал заявление о возвращении Гарри Кейна в состав

Тренер «Баварии» Компани сделал заявление о возвращении Гарри Кейна в состав
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что главный бомбардир команды Гарри Кейн может появиться на поле в предстоящей игре после травмы бедра, полученной в матче 12-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Не скажу, выйдет он на поле в стартовом составе или нет. Всё будет зависеть от сегодняшней тренировки. Если всё пройдёт хорошо, он обязательно сыграет свою роль завтра», — приводит слова Компани ESPN.

«Бавария» набрала 33 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В рамках 15-го тура Бундеслиги «Бавария» примет «РБ Лейпциг». Игра состоится 20 декабря на стадионе «Арена Мюнхен».

Материалы по теме
В «Баварии» ответили на вопрос о возможной замене Гарри Кейну в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android