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Главный тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, когда Магуайр играет идеально

Главный тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, когда Магуайр играет идеально
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о защитнике своего клуба Гарри Магуайре. Аморим отметил его игру в матче с «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Гарри Магуайр идеален, когда играешь в три защитника. Он идеален в центре.

Все ребята очень хорошо оборонялись в дерби, не только Гарри. Они были очень сосредоточены», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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