Главный тренер «Ман Юнайтед» Аморим рассказал, когда Магуайр играет идеально

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о защитнике своего клуба Гарри Магуайре. Аморим отметил его игру в матче с «Манчестер Сити» (2:1).

«Гарри Магуайр идеален, когда играешь в три защитника. Он идеален в центре.

Все ребята очень хорошо оборонялись в дерби, не только Гарри. Они были очень сосредоточены», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.