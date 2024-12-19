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Рашфорд интересен пяти клубам из Саудовской Аравии — The Telegraph

Рашфорд интересен пяти клубам из Саудовской Аравии — The Telegraph
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«Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия» проявляют интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, названные клубы могут предпринять попытку подписать английского футболиста грядущим летом. При этом сам Рашфорд не испытывает желания покидать Европу.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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