«Больше страха, чем вреда». Косметический хирург — о травме лица Доннаруммы

Косметический и реконструктивный хирург Ванесса Кадоч высказалась относительно травмы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, которую он получил во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2), когда защитник «монегасков» Уилфрид Синго влетел ногой в лицо итальянскому голкиперу.

«Если бы удар шипами пришёлся в район глаз, то эта ситуация приобрела бы более серьёзный поворот. Был риск получить черепно-мозговую травму, если бы под ударом оказалось другое место на голове. Но, в конце концов, у него [Доннаруммы] всё хорошо.

Необходима компьютерная томография. При такой травме есть риск получить перелом скулы. В целом это не очень серьёзный перелом, после которого можно легко восстановиться. Если не касаться травмированного места, то скула заживёт сама по себе в процессе отдыха.

Необходимо избегать повторной травмы в течение трёх месяцев. Однако если перелом со смещением, то Доннарумму необходимо прооперировать в течение двух недель. В этом случае устанавливаются пластины и винты, но, опять же, это несложная операция, имеющая минимальные последствия.

Изначально рана на лице выглядит серьёзной, но при правильном уходе шрам почти полностью исчезнет. Главный риск, который необходимо исключить любой ценой, это заражение [раны] в течение шести часов после травмы. Ни на секунду не сомневаюсь, что медицинская команда «ПСЖ» отлично выполнила свою работу для избежания этого. Лицо заживает очень быстро и качественно, тем более что сейчас есть такая технология, как лазер. Процесс регенерации также можно ускорить с помощью кремов. Примерно через год от раны останется лишь маленький, едва заметный след. Ему придётся бездействовать несколько дней. От этой травмы больше страха, чем вреда», — приводит слова Кадоч Le Parisien.

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