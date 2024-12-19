Куртуа лишили мемориальной доски возле стадиона «Атлетико»

Мемориальную доску с именем вратаря «Реала» Тибо Куртуа возле стадиона «Атлетико» могли снять из-за «неуважения» со стороны футболиста к своему бывшему клубу. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.

По информации источника, в клубе приняли решение убрать мемориальную доску с именем Куртуа по причине того, что вратарь сборной Бельгии несколько раз проявлял неуважение к «Атлетико». По просьбе клуба, комиссия на ближайшем заседании примет решение о будущем этой мемориальной доски.

Напомним, у мадридского «Атлетико» есть традиция, согласно которой каждый игрок, сыгравший 100 матчей за клуб, получает свою мемориальную доску на аллее легенд. Куртуа провёл за «Атлетико» 154 матча и также получил право на свою собственную. После перехода футболиста в 2018 году в мадридский «Реал» его мемориальная доска стала регулярно подвергаться вандализму со стороны болельщиков «Атлетико».