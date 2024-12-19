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Владелец «МЮ» инвестировал в клуб ещё € 95 млн, однако деньги не пойдут на трансферы — DM

Владелец «МЮ» инвестировал в клуб ещё € 95 млн, однако деньги не пойдут на трансферы — DM
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф инвестировал в клуб £ 79 млн (€ 95 млн) с целью увеличения своей доли в клубе с 27,7% до 28,94%. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, эта денежная сумма не будет использована для приобретения новых футболистов. Вложенные Рэтклиффом деньги пойдут на развитие инфраструктуры «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, несмотря на увеличение доли Рэтклиффа до 28,94%, контрольным пакетом акций английского клуба по-прежнему владеет семья Глэйзеров.

После 16 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 22 очка и на текущий момент занимают 13-е место.

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