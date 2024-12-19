«Барселона» сделала 150 тыс. футболок без разрешения Nike и может потерять € 1,5 млн — RC

В течение первой половины 2024 года «Барселона» изготовила около 150 000 футболок без согласования с техническим спонсором Nike, поскольку в этот период сине-гранатовые ещё не заключили новое соглашение о сотрудничестве с американской компанией. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Radio Catalonia.

По информации источника, каталонский клуб рассматривал возможность партнёрства с другими брендами и изготовил 150 000 футболок на собственном производстве, каждая из которых обошлась «Барселоне» в € 10. Нынешней зимой сине-гранатовые переподписали контракт с Nike до 2038 года и теперь не знают, что делать с произведёнными футболками.

Подчёркивается, что испанскому гранду нужно разрешение от Nike, чтобы продавать или даже раздавать их болельщикам. В случае если американская компания не позволит «Барселоне» реализовать эти футболки, то каталонский клуб потеряет € 1,5 млн.

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