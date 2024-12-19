Ассоциация европейских футбольных лиг отреагировала на планы по запуску Объединённой лиги

Ассоциация европейских футбольных лиг на своём официальном сайте опубликовала заявление после того, как компания A22 Sports Management объявила о планах по запуску Объединённой лиги (ранее — Суперлига).

«Ассоциация европейских футбольных лиг принимает к сведению заявление A22, сделанное на этой неделе, и отвергает любые предположения о том, что с нашей организацией проводились консультации.

Модель соревнований A22, которая не является востребованной и обоснованной, увеличит количество международных матчей в и без того перегруженном календаре. Сокращение количества национальных клубов в соревнованиях лиг, чтобы освободить место для международных матчей, никогда не будет приемлемым вариантом для Ассоциации европейских лиг и её членов.

Именно поэтому Европейские лиги и FIFPRO Europe обратились к Европейской комиссии с просьбой гарантировать, что ни одно решение по Международному календарю матчей (IMC) не будет принято без официального согласия национальных лиг и профсоюзов игроков. Мы продолжим работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поддерживать взаимодополняющий и устойчивый баланс между внутренним и международным футболом», — написано в заявлении.