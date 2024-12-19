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ФИФА выплатит денежные средства российским футболистам, пострадавшим от банкротств клубов

ФИФА выплатит денежные средства российским футболистам, пострадавшим от банкротств клубов
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что ФИФА выплатит денежные средства семи российским игрокам, которые пострадали из-за банкротства их клубов-работодателей. Размер такой выплаты составляет € 128 тыс. Сообщается, что ёё получат в том числе игроки таких клубов, как «Анжи», «Тамбов».

«Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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