Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке на матч с «Тоттенхэмом»

Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке на матч с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об отсутствии крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в заявке на матч 1/4 финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня, 19 декабря.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Перерыв
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'    

«Почему Рашфорд отсутствует? Отбор. Я выбрал футболистов, способных, на мой взгляд, выполнять требования, которые перед ними может поставить сложный матч», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Рубен Аморим Подробнее
Маркус Рашфорд Подробнее
Материалы по теме
Рашфорд интересен пяти клубам из Саудовской Аравии — The Telegraph

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android