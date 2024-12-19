Аморим объяснил отсутствие Рашфорда в заявке на матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об отсутствии крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в заявке на матч 1/4 финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня, 19 декабря.

«Почему Рашфорд отсутствует? Отбор. Я выбрал футболистов, способных, на мой взгляд, выполнять требования, которые перед ними может поставить сложный матч», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего нынешней зимой.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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