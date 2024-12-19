Гвардиола одобрил переход Киммиха в «Манчестер Сити» грядущим летом — TBR Football

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одобрил начало переговоров с 29-летним полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом о его потенциальном переходе в стан «горожан» грядущим летом, когда у немецкого футболиста закончится контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Киммиха может составить «Барселона». В двух этих клубах ценят универсальность немецкого хавбека, а также наличие у него большого опыта игры, как в полузащите, так и в защите.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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