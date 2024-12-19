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Экс-игрок «МЮ» Яп Стам: ван Дейк не лучший защитник в истории АПЛ

Экс-игрок «МЮ» Яп Стам: ван Дейк не лучший защитник в истории АПЛ
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о коллеге по позиции Вирджиле ван Дейке, играющем за «Ливерпуль».

«Некоторые люди говорят, что Вирджил ван Дейк — лучший защитник в истории английской Премьер-лиги, но я не могу с этим согласиться. Болельщики лучше всего помнят текущий период, но нельзя забывать защитников, выступавших 20-25 лет назад.

Сложно сравнивать, но если вспомнить нашу эпоху, то в АПЛ было больше качественных центральных защитников, конкурировавших друг с другом. Речь идёт о центральных защитниках мирового уровня. Я рад за ван Дейка, потому что он отличный парень с прекрасным характером и, разумеется, мы оба нидерландцы, но я не считаю его лучшим защитником в истории Премьер-лиги», — приводит слова Стама Goal со ссылкой на Sport Lens.

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