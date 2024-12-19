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Винисиус: восхищаюсь Мбаппе, он великий футболист

Винисиус: восхищаюсь Мбаппе, он великий футболист
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе и рассказал об атмосфере в команде.

«Я его [Мбаппе] большой поклонник. Отправлял ему много сообщений [до перехода Мбаппе в «Реал»], потому что всегда мечтал играть с ним. Килиан — великий футболист. На протяжении долгого времени мы восхищаемся уровнем игры друг друга.

У нас хорошая команда, где все очень уважают друг друга, ни у кого нет тщеславия. Мы здесь, чтобы вывести мадридский «Реал» на первое место, где он всегда и должен быть», — приводит слова Винисиуса RMC Sport.

Мбаппе присоединился к «сливочным» минувшим летом в качестве свободного агента.

Винисиус Жуниор Подробнее
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