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«Лечче» отстранил защитника Пельмара после того, как он был задержан за вождение пьяным

«Лечче» отстранил защитника Пельмара после того, как он был задержан за вождение пьяным
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«Лечче» отстранил защитника команды Анди Пельмара после того, как игрока задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом клуб сообщил на своём сайте.

В заявлении говорится, что вечером 18 декабря после рождественского ужина с командой Пельмар нарушил правила дорожного движения, находясь за рулём своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, уточняется, что футболист находился в машине один и пытался скрыться от полиции.

В «Лечче» осудили поведение своего игрока и отметили, что исключают Пельмара из состава основной команды в ожидании проведения соответствующего расследования произошедшего.

На данный момент «Лечче» находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 16 очками.

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