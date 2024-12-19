Фото: фанаты «Шэмрока» забросали «Стэмфорд Бридж» туалетной бумагой в матче с «Челси»

Болельщики ирландской команды «Шэмрок Роверс» забросали поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне туалетной бумагой во время матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Шэмрок Роверс» (11) находится на шестой строчке.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.