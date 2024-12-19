Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Сити» определились с тем, кто может стать подменой для Холанда

В «Манчестер Сити» определились с тем, кто может стать подменой для Холанда
Комментарии

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 20-летнему форварду «Брайтона» Эвану Фергюсону. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» рассматривают ирландского футболиста в качестве подмены для нападающего Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне Фергюсон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности 20-летний нападающий провёл на поле 368 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Гвардиола одобрил переход Киммиха в «Манчестер Сити» грядущим летом — TBR Football

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android