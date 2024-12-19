В «Манчестер Сити» определились с тем, кто может стать подменой для Холанда

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 20-летнему форварду «Брайтона» Эвану Фергюсону. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» рассматривают ирландского футболиста в качестве подмены для нападающего Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне Фергюсон принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности 20-летний нападающий провёл на поле 368 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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