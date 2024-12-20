В «Роме» рассказали о будущем Дибалы в клубе

Спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи заявил, что клуб готов рассмотреть предложения по аргентинскому нападающему Пауло Дибале.

«Мы знаем, насколько Дибала значим для команды и как он относится к «Роме». Если появится что-то конкретное, мы это выслушаем, даже если он очень привязан к нам. Однако на данном этапе никаких контактов не было», — сказал Гисольфи Mediaset.

Нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 19 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.