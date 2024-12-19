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Нападающий «Барселоны» Торрес рассказал об отношении к своему дню рождения 29 февраля

Нападающий «Барселоны» Торрес рассказал об отношении к своему дню рождения 29 февраля
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал об отношении к своему дню рождения. Игрок родился 29 февраля 2000 года. 29 февраля бывает только раз в четыре года.

«Отмечать день рождения 29 февраля — это нечто особенное. В детстве я бы сказал, что мой день рождения был 28-го. Теперь я рад этому — это даже весело. Официально мне всего шесть лет!» — приводит слова Торреса Barca Universal.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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