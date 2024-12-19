Лепёхин: раньше «Зенит» был самой популярной командой в России, а сейчас — есть вопросы

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал результаты исследования Международной аналитической компании GfK об интересе к российскому футболу. В опросе приняли участие свыше 10 тыс. респондентов.

«Очень трудно ответить, является ли «Зенит» самым популярным клубом в России. Даже если провести ещё один опрос, он всё равно получится необъективным. Популярность команды зависит от региона. Москва — большой город, Санкт-Петербург тоже.

В Воронеже все поголовно болеют за «Факел», а если возьмём статистику болельщиков этого клуба по всей стране, в процентном соотношении их мало. У «Спартака» и «Зенита» самая большая армия болельщиков.

— Так какой же клуб всё-таки популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

— Статистика меняется из-за результатов команды. Во времена Халка «Зенит» был самой популярной командой в России, а сейчас — есть вопросы, — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

В столице наибольшей популярностью пользуется клуб «Спартак», к болельщикам красно-белых себя относят 16% москвичей. ЦСКА занимает второе место с 13%, а «Зенит» замыкает тройку с 5%. В Санкт-Петербурге же 96% жителей знают местную команду, что является самым высоким показателем узнаваемости среди клубов РПЛ.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.