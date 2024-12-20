Вратарь «Сити» Ортега: Гвардиола одержимо ищет решение для преодоления кризиса в команде

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился мнением о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на фоне последних, не лучших результатов команды.

«Он [Гвардиола] не любит проигрывать, но очень хочет найти решение. Никто не докажет мне, что тренер, ранее доминировавший в Англии, внезапно стал плохим. Возможно, Гвардиола ищет решение [выхода из кризиса] немного более навязчиво [чем обычно]. Он всё ещё стремится к тому, чтобы всё было идеально.

Нахожу Гвардиолу довольно позитивным. Он очень добр к нам, а также обладает харизмой и поддерживает нас», — приводит слова Ортеги Sky Sport Germany.

В последних 11 матчах во всех турнирах команда Гвардиолы проиграла восемь раз.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: