Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Сити» Ортега: Гвардиола одержимо ищет решение для преодоления кризиса в команде

Вратарь «Сити» Ортега: Гвардиола одержимо ищет решение для преодоления кризиса в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился мнением о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на фоне последних, не лучших результатов команды.

«Он [Гвардиола] не любит проигрывать, но очень хочет найти решение. Никто не докажет мне, что тренер, ранее доминировавший в Англии, внезапно стал плохим. Возможно, Гвардиола ищет решение [выхода из кризиса] немного более навязчиво [чем обычно]. Он всё ещё стремится к тому, чтобы всё было идеально.

Нахожу Гвардиолу довольно позитивным. Он очень добр к нам, а также обладает харизмой и поддерживает нас», — приводит слова Ортеги Sky Sport Germany.

В последних 11 матчах во всех турнирах команда Гвардиолы проиграла восемь раз.

Материалы по теме
Гвардиола одобрил переход Киммиха в «Манчестер Сити» грядущим летом — TBR Football

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android