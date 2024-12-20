Защитник «Локомотива» Фассон может продолжить карьеру в Бразилии

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон этой зимой может перейти во «Флуминенсе». Об этом сообщает Cobertura Carioca.

По информации источника, бразильский клуб связался с окружением игрока и после предварительных обсуждений Фассон остался доволен предложением и проявил интерес к переходу. Теперь «Флуминенсе» будет пытаться вступить в переговоры с «Локомотивом».

Фассон в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Фассон большую часть концовки года восстанавливался от травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.