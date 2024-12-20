«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кулушевски укрепил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу лондонского клуба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале второго тайма вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды.
Ранее, на 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке.
18 декабря, прошли остальные встречи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:2, «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Брентфорд» — 3:1, а «Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» — 2:1.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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