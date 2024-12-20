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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Соланке довёл счёт до разгромного

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Соланке довёл счёт до разгромного
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В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу лондонского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    

На 54-й минуте Соланке оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

Ранее, на 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. В начале второго тайма вингер хозяев Деян Кулушевски укрепил преимущество своей команды.

18 декабря, прошли остальные встречи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:2, «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Брентфорд» — 3:1, а «Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» — 2:1.

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